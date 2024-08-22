Okan Buruk'un bahsettiği maç ortaya çıktı

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Young Boys maçı sonrası açıklamalarda bulunarak Fernando Muslera ile 2022 Dünya Kupası'nda tartışma yaşayan hakem Daniel Siebert'in bu maça atanmasına tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Okan Buruk'un bahsettiği maç ortaya çıktı
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22 Ağustos 2024 01:21
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Young Boys'a 3-2 kaybetti.

Maçın ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Sarı-kırmızılı ekibin kalecisi Fernando Muslera'nın 2022 Dünya Kupası'nda Uruguay'ın oynadığı müsabakada karşılaşmanın hakemi Daniel Siebert ile sorun yaşadığını ve bu maça atanmasının yanlış olduğunu dile getirdi. 

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Eski bir oyuncumuzla Dünya Kupası'nda sorun yaşayan bir hakem maça atanıyor." diyerek tepki gösterdi.

Uruguay'ın file bekçisi Fernando Muslera, Daniel Siebert ile girdiği tartışma ve itirazının ardından FIFA'dan 4 milli maçtan men cezası almıştı.

 

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