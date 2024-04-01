Okan Buruk'un 7 bankosu

Bu sezon ilk kez tam kadro olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11 için 7 oyuncusunu netleştirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'un 7 bankosu
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01 Nisan 2024 08:55
Son güncelleme 01 Nisan 2024 09:36
Sakat veya cezalısı kalmayan Galatasaray, bu sezon ilk kez tam kadro oldu.

Okan Buruk, şampiyonluğa taşıyacak 11'ini belirlemek için yardımcılarıyla fikir alışverişinde bulunmaya başladı.

7 BANKOSU VAR

 Buruk'un ideal kadrosunda 7 bankosu var. Fernando Muslera, Victor Nelsson, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Dries Mertens ve Mauro Icardi'nin formaları garanti. 4 bölgeye aday 8 oyuncu arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.

'AÇIK'TA BÜYÜK REKABET

Serge Aurier ve Kaan Ayhan sağ bekte, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı stoperde, Barış Alper Yılmaz, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha kanatta ilk tercih olmaya çalışıyor.  

 
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