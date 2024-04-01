Okan Buruk'un 7 bankosu

Sakat veya cezalısı kalmayan Galatasaray, bu sezon ilk kez tam kadro oldu.
Okan Buruk, şampiyonluğa taşıyacak 11'ini belirlemek için yardımcılarıyla fikir alışverişinde bulunmaya başladı.
7 BANKOSU VAR
Buruk'un ideal kadrosunda 7 bankosu var. Fernando Muslera, Victor Nelsson, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Dries Mertens ve Mauro Icardi'nin formaları garanti. 4 bölgeye aday 8 oyuncu arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.
'AÇIK'TA BÜYÜK REKABET
Serge Aurier ve Kaan Ayhan sağ bekte, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı stoperde, Barış Alper Yılmaz, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha kanatta ilk tercih olmaya çalışıyor.
Okan Buruk, şampiyonluğa taşıyacak 11'ini belirlemek için yardımcılarıyla fikir alışverişinde bulunmaya başladı.
7 BANKOSU VAR
Buruk'un ideal kadrosunda 7 bankosu var. Fernando Muslera, Victor Nelsson, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Dries Mertens ve Mauro Icardi'nin formaları garanti. 4 bölgeye aday 8 oyuncu arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.
'AÇIK'TA BÜYÜK REKABET
Serge Aurier ve Kaan Ayhan sağ bekte, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı stoperde, Barış Alper Yılmaz, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha kanatta ilk tercih olmaya çalışıyor.