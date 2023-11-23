Okan Buruk'tan Zaha'ya şut emri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yıldız futbolcusu Wilfried Zaha'ya şut emri verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Zaha'ya şut emri
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23 Kasım 2023 11:57
Teknik direktör Okan Buruk son haftaların golcü ismi Wilfried Zaha'ya şut özgürlüğü tanıdı.

Başarılı çalıştırıcı "Şutu çok çabuk çıkarıyorsun. Bu kaleciler için büyük bir zaaf oluşturuyor. Vurmaktan çekinme. Daha müsait durumda arkadaşın yoksa kaleyi dene. Senin şutların bizim önemli silahlarımızın başında geliyor" dedi.

Başarılı oyuncu, son olarak Kasımpaşa maçında ceza sahası dışından şık bir gol kaydetmişti.

Zaha bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maça çıktı ve 5 gol, 1 asist yaptı.

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