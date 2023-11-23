Teknik direktör Okan Buruk son haftaların golcü ismi Wilfried Zaha'ya şut özgürlüğü tanıdı.
Başarılı çalıştırıcı "Şutu çok çabuk çıkarıyorsun. Bu kaleciler için büyük bir zaaf oluşturuyor. Vurmaktan çekinme. Daha müsait durumda arkadaşın yoksa kaleyi dene. Senin şutların bizim önemli silahlarımızın başında geliyor" dedi.
Başarılı oyuncu, son olarak Kasımpaşa maçında ceza sahası dışından şık bir gol kaydetmişti.
Zaha bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maça çıktı ve 5 gol, 1 asist yaptı.
Başarılı çalıştırıcı "Şutu çok çabuk çıkarıyorsun. Bu kaleciler için büyük bir zaaf oluşturuyor. Vurmaktan çekinme. Daha müsait durumda arkadaşın yoksa kaleyi dene. Senin şutların bizim önemli silahlarımızın başında geliyor" dedi.
Başarılı oyuncu, son olarak Kasımpaşa maçında ceza sahası dışından şık bir gol kaydetmişti.
Zaha bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maça çıktı ve 5 gol, 1 asist yaptı.
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