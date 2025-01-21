Okan Buruk'tan transfer yanıtı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Dinamo Kiev maçının ardından basın toplantısında konuştu.
Okan Buruk, transfer sorusuna da cevap verdi.
Başarılı teknik adam, transferle ilgili şu sözleri kullandı;
"Transferde sadece hücuma oyuncu arıyor demiyoruz. Savunmaya da oyuncu bakıyoruz. Sağ bek, stoper için de haberler çıktı. İsteklerimiz savunmaya da transfer. Savunmayı daha güçlü, daha opsiyonlu hale getirmek istiyoruz. Oyun içi, maç maç, sakatlığa göre hamle yapmak gerekiyor. Dizilişte de düşünmek gerekiyor. Hem savunmaya hem hücuma oyuncu arıyoruz. Savunmaya baktığımız oyuncu sayısı hücumdan daha fazla."
Okan Buruk, transfer sorusuna da cevap verdi.
Başarılı teknik adam, transferle ilgili şu sözleri kullandı;
"Transferde sadece hücuma oyuncu arıyor demiyoruz. Savunmaya da oyuncu bakıyoruz. Sağ bek, stoper için de haberler çıktı. İsteklerimiz savunmaya da transfer. Savunmayı daha güçlü, daha opsiyonlu hale getirmek istiyoruz. Oyun içi, maç maç, sakatlığa göre hamle yapmak gerekiyor. Dizilişte de düşünmek gerekiyor. Hem savunmaya hem hücuma oyuncu arıyoruz. Savunmaya baktığımız oyuncu sayısı hücumdan daha fazla."