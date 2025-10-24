Okan Buruk'tan Sara'ya 'hazır ol' emri

Babasının kalp krizi geçirdiği haberini almasına rağmen Bodo/Glimt maçında arkadaşlarını yalnız bırakmayan Torreira perşembe günü ülkesine gitti.
Uruguay'da ailesi ile vakit geçirmesi için izin verilen yıldız futbolcunun hafta sonunda İstanbul'da
olması bekleniyor.
Her ihtimale karşı Okan Buruk, Gabriel Sara'ya "Hazır ol" talimatı verdi.
