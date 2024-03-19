Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu'na; 'Düzeleceksin!'

Galatasaray'da Kasımpaşa karşısında kötü bir ilk yarı geçiren Kerem Aktürkoğlu'na ilk destek Okan Buruk'tan geldi.
Öğrencisiyle özel olarak görüşen ve ona moral veren başarılı hocanın, "Ara sonrası çok daha iyi olacaksın" dediği öğrenildi. Erden Timur da maç sonrası açıklamasında, "Kerem çok iyi kaptanlık yapıyor" sözleriyle, Milli oyuncuya olan güveni dile getirdi.
Son haftalardaki formsuz performansıyla dikkat çeken 25 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, bu sezon tüm kulvarlarda 14 gol 8 asistlik performans gösterdi.
Öğrencisiyle özel olarak görüşen ve ona moral veren başarılı hocanın, "Ara sonrası çok daha iyi olacaksın" dediği öğrenildi. Erden Timur da maç sonrası açıklamasında, "Kerem çok iyi kaptanlık yapıyor" sözleriyle, Milli oyuncuya olan güveni dile getirdi.
Son haftalardaki formsuz performansıyla dikkat çeken 25 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, bu sezon tüm kulvarlarda 14 gol 8 asistlik performans gösterdi.