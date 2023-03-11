Okan Buruk'tan Kasımpaşa'ya 3 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynanan resmi maç olan Trabzonspor karşılaşmasının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.



Nef Stadı'nda neredeyse tamamen dolu tribünler önünde yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Sam Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Juan Mata, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi 11'i ile çıktı.



Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Leo Dubois, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Milot Rashica, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş yer aldı.



Son resmi maçına 5 Şubat'ta sahasında Trabzonspor'a karşı çıkan Galatasaray'da söz konusu müsabakanın ilk 11'inde görev alan Dries Mertens sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Dubois ve Barış Alper Yılmaz da yedeğe çekildi.



Bu oyuncuların yerine Adekugbe, Mata ve Yunus Akgün forma giydi.





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