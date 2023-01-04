Okan Buruk'tan kadroda 3 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.



Sarı-kırmızılı takımın, ligde geçen hafta Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Sacha Boey ile Sergio Oliveira müsabakanın kadrosunda yer almazken, Kerem Aktürkoğlu ise yedeğe çekildi.



Teknik direktör Okan Buruk, MKE Ankaragücü maçında bu futbolcuların yerlerine Leo Dubois, Fredrik Midtsjö ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.



Galatasaray, maça Fernando Muslera, Leo Dubois, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Fredrik Midtsjö, Milot Rashica, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Bafetimbi Gomis 11'i ile başladı.



Sarı-kırmızılı ekipte Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Okan Kocuk, Harif Seferovic, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Emin Bayram, Özgür Baran Aksaka, Juan Mata, Hamza Yiğit Akman ve Metehan Baltacı yedekler arasında yer aldı.





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