Okan Buruk'tan forvet kararı; Zaha mı Icardi mi?

Galatasaray'da İstanbulspor maçı öncesi teknik direktör Okan Buruk, forvetteki tercihini belirledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan forvet kararı; Zaha mı Icardi mi?
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25 Ocak 2024 11:11
Trabzonspor'u 5-1 yenen Galatasaray'da kazanan kadro İstanbulspor maçında bozulmayacak. Forvette yine Zaha görev yapacak ve fizik olarak henüz hazır hale gelmeyen Icardi yedek soyunacak.

Trabzon'da 2 gol, 1 asistle şov yapan Fildişi Sahilli yıldız, takımın gol silahı olacak. Sol bekte Kaan Ayhan ve sağ açıkta Barış Alper oynamaya devam edecek. Sarı-kırmızılı takımın 11'inde tek değişiklik olacak.

Sakat Abdülkerim'in yerine stoperde Davinson Sanchez görev alacak. Kart sınırındaki Sanchez, teknik heyet tarafından uyarıldı.



 
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