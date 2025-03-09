Okan Buruk'tan Dries Mertens'e sürpriz teklif

Galatasaray'da geleceği büyük merak konusu haline gelen Dries Mertens ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcuya son olarak Teknik Direktör Okan Buruk tarafından sürpriz bir teklif yapıldı.

, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Dries Mertens'e sürpriz teklif
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09 Mart 2025 11:43
Galatasaray'da 2 kez Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşayan Dries Mertens gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların büyük sevgisini kazandı.

Sarı-kırmızılı camiada geleceği merak konusu haline gelen Belçikalı yıldız ile ilgili son olarak dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Foot Mercato'da yer alan haberde, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sezon sonunda Mertens'i teknik heyete antrenör olarak dahil etmek istediği bildirildi.

Haberde, Belçikalı yıldızın bu teklifi düşüneceği vurgulandı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Mertens, bu sezon 41 maçta forma giyerken 18 asist yaptı. Galatasaray kariyerinde 125 maça çıkan 37 yaşındaki yıldız, 24 gol atarken 41 asiste imza attı.  

 

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