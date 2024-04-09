Okan Buruk'tan Alanya'ya Süper Kupa 11'i

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Alanya maçı için ilk 11'de oynayacak isimleri belirledi. Cimbom'un, Alanya maçında Süper Kupa'daki kadro ile mücadele edeceği öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Alanya'ya Süper Kupa 11'i
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09 Nisan 2024 12:38
Son güncelleme 09 Nisan 2024 12:39
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçta da mutlak zafer elde etmeyi hedefliyor. Sarı-Kırmızılı ekibin teknik patronu Okan Buruk, Fatih Tekke yönetiminde çıkışta olan rakipleriyle ilgili detaylı analizler yapacak.

Buruk, Akdeniz ekibine karşı sahaya çıkacak 11'i de netleştirdi. Florya'dan gelen son haberler göre; 50 yaşındaki teknik adam, Süper Kupa'da sahaya çıkan kadroyu Alanyaspor maçında kullanmayı düşünüyor. Buna göre Aslan'da Muslera, Kaan, Nelsson Abdülkerim, Köhn, Berkan, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi ilk 11'iyle sahada olması bekleniyor.

İLK MAÇ 4-0 BİTTİ

Ligin ilk yarısında G.Saray rakibini Icardi, Mertens (2) ve Zaha'nın golleriyle 4-0 mağlup etmişti.  

 
 
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