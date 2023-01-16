Okan Buruk şampiyon olduğu sezonu da aştı!

Süper Lig'in ilk devresinde 42 puana ulaşan Galatasaray, son yılların en iyi ilk 18 maç performansını gösterdi. 2019-20'de Başakşehir'i şampiyon yapan Okan Buruk, o dönem turuncu-lacivertli ekiple 18 haftada 36 puan elde etmişti.Buruk, Galatasaray'ın başında zorlu fikstüre rağmen 6 puan daha fazla topladı.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçıyla birlikte, Süper Lig'de sarı-kırmızılıların başında üst üste 8 ve üzerinde galibiyet alan 4. teknik direktör oldu.Buruk'tan önce Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Reiner Hollmann, sarı-kırmızılıların başında ligde 8 ve üzerinde üst üste galibiyet alan teknik direktörlerdi.Okan Buruk, Hatayspor mücadelesiyle birlikte bunu başaran 4. Galatasaray teknik direktörü oldu.