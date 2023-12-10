Okan Buruk rekorlara doymuyor

23 Haziran 2022'de Galatasaray ile 1'i opsiyonlu 2 yıllık sözleşmeye imza atan Okan Buruk göreve geldiğinden bu yana bir çok rekoru kırdı.
Henüz ilk sezonunda takımı şampiyonluğa ulaştıran Buruk, son Adana Demirspor zaferiyle 51 Süper Lig maçında 41 galibiyete ulaştı. Ligde 5 beraberlik, 5 de mağlubiyet gören 50 yaşındaki çalıştırıcı, yüzde 80 galibiyet oranı yakaladı.
Puan ortalaması 2.5'in üzerinde olan Buruk, 14 maçlık galibiyet serisi ile ligde üst üste en fazla maç kazanma rekorunun ve kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunun sahibi.
AVRUPA'DA 2 YENİLGİ
Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, 2023-24 sezonunda Süper Lig'de 15 maçta 13 galibiyet alıp 40 puan topladı (1B - 1M), 15. haftalar itibarıyla ulaşılan en yüksek galibiyet ve puan rekorunu egale etti (Fenerbahçe; 2004-05).
Okan Buruklu Galatasaray, bu sezon evinde oynadığı 10 lig maçını da kazandı; geçen sezonun ilk haftasındaki Giresunspor mağlubiyetinin ardından iç sahadaki 24 karşılaşmayı kaybetmedi (22G - 2B). Buruk, Avrupa'daki 12 maçta da sadece Bayern'e 2 kez yenildi (6G, 4B).
Henüz ilk sezonunda takımı şampiyonluğa ulaştıran Buruk, son Adana Demirspor zaferiyle 51 Süper Lig maçında 41 galibiyete ulaştı. Ligde 5 beraberlik, 5 de mağlubiyet gören 50 yaşındaki çalıştırıcı, yüzde 80 galibiyet oranı yakaladı.
Puan ortalaması 2.5'in üzerinde olan Buruk, 14 maçlık galibiyet serisi ile ligde üst üste en fazla maç kazanma rekorunun ve kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunun sahibi.
AVRUPA'DA 2 YENİLGİ
Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, 2023-24 sezonunda Süper Lig'de 15 maçta 13 galibiyet alıp 40 puan topladı (1B - 1M), 15. haftalar itibarıyla ulaşılan en yüksek galibiyet ve puan rekorunu egale etti (Fenerbahçe; 2004-05).
Okan Buruklu Galatasaray, bu sezon evinde oynadığı 10 lig maçını da kazandı; geçen sezonun ilk haftasındaki Giresunspor mağlubiyetinin ardından iç sahadaki 24 karşılaşmayı kaybetmedi (22G - 2B). Buruk, Avrupa'daki 12 maçta da sadece Bayern'e 2 kez yenildi (6G, 4B).