Okan Buruk: 'Rakibimizi strese sokalım'

Süper Lig'de şampiyonluk adayları Galatasaray ve Fenerbahçe bugün zorla maçlara çıkacak.
Saat 16.00'da lider Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. İkinci Fenerbahçe ise saat 20.30'da Trabzon'a konuk olacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Kasımpaşa, şampiyonluk yolunda en zor virajlardan biri. Kazanıp bizden sonra oynayacak rakibimizi strese sokmalıyız. Fenerbahçe takılmamızı bekliyor. Şampiyonluk bizim elimizde bunu hiç unutmayın" dedi
"ASLA HAFİFE ALAMAYIZ"
Kasımpaşa'nın ligdeki konumu nedeniyle Avrupa hedefi için maça asılacağını söyleyen Okan Buruk şöyle konuştu: "Hızlı hücuma çıkıyorlar, kaliteli oyuncuları var. İyi mücadele ediyorlar. Disiplinli ve agresif oynamalıyız 3 puanla milli maç arasına moralli gitmeliyiz."
Saat 16.00'da lider Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. İkinci Fenerbahçe ise saat 20.30'da Trabzon'a konuk olacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Kasımpaşa, şampiyonluk yolunda en zor virajlardan biri. Kazanıp bizden sonra oynayacak rakibimizi strese sokmalıyız. Fenerbahçe takılmamızı bekliyor. Şampiyonluk bizim elimizde bunu hiç unutmayın" dedi
"ASLA HAFİFE ALAMAYIZ"
Kasımpaşa'nın ligdeki konumu nedeniyle Avrupa hedefi için maça asılacağını söyleyen Okan Buruk şöyle konuştu: "Hızlı hücuma çıkıyorlar, kaliteli oyuncuları var. İyi mücadele ediyorlar. Disiplinli ve agresif oynamalıyız 3 puanla milli maç arasına moralli gitmeliyiz."