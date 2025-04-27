Okan Buruk: 'Kazanmak zorundayız'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
"KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKIYORUZ"
Kazanmak için sahaya çıktıklarını söyleyen Buruk, "Bizim için her maç çok önemli. Rakibimizi kazansa da kazanmasa da aynı psikoloji ile sahaya çıkıyoruz. Kazanmak için sahaya çıkıyoruz." dedi.
"KAZANMAK ZORUNDAYIZ"
Eyüpspor ile ilgili konuşan Buruk, "Rakibimiz hedefleri olan, Avrupa için yarışan bir takım. Arda Hoca, iyi ve başarılı gidiyor. Eyüpspor'un bir hedefi var. Bu hedef için ellerinden geleni yapacaklar. Onların da planları olacak. Bizim de planlarımız var. Yükselen bir formumuz var. Bu formumuzu daha yukarıya çekmek için kazanmak zorundayız. Kazanmak için oynayacağız.
Rakibimizin iyi oyuncuları olduğunu ve hedefini biliyoruz. O yüzden çok ciddi konsantrasyonla oynamalıyız. Stadyum atmosferi mükemmel olmasa da güzel bir zemine sahip. Biraz rüzgarlı hava. Onun dışında oyunu etkileyecek bir şey yok. Önemseyeceğiz, elimizden geleni yapacağız. Başlayacak 11 var, devam edecek oyuncular var, çok önemli oyunculara sahibiz. Çok önemli oyuncularımız var. Bunu en iyi şekilde kullanıp, kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini de kullandı.
"ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK"
Açıklamasına devam eden deneyimli hoca, "Eyüpspor, rakibi kompakt bir şekilde karşılıyor. Çok önde baskılar yapmasa da beraber hareket etmeyi seviyorlar. Kanatlarda hızlı oyuncuları var. Thiam da ligin iyi santrforlarından biri. Emre Mor ve Ampem gibi yetenekli oyuncular var. Hem geçişi hem de savunma arkasına koşuları düşüneceklerdir. Buna göre önlem aldık." dedi.
"KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKIYORUZ"
Kazanmak için sahaya çıktıklarını söyleyen Buruk, "Bizim için her maç çok önemli. Rakibimizi kazansa da kazanmasa da aynı psikoloji ile sahaya çıkıyoruz. Kazanmak için sahaya çıkıyoruz." dedi.
"KAZANMAK ZORUNDAYIZ"
Eyüpspor ile ilgili konuşan Buruk, "Rakibimiz hedefleri olan, Avrupa için yarışan bir takım. Arda Hoca, iyi ve başarılı gidiyor. Eyüpspor'un bir hedefi var. Bu hedef için ellerinden geleni yapacaklar. Onların da planları olacak. Bizim de planlarımız var. Yükselen bir formumuz var. Bu formumuzu daha yukarıya çekmek için kazanmak zorundayız. Kazanmak için oynayacağız.
Rakibimizin iyi oyuncuları olduğunu ve hedefini biliyoruz. O yüzden çok ciddi konsantrasyonla oynamalıyız. Stadyum atmosferi mükemmel olmasa da güzel bir zemine sahip. Biraz rüzgarlı hava. Onun dışında oyunu etkileyecek bir şey yok. Önemseyeceğiz, elimizden geleni yapacağız. Başlayacak 11 var, devam edecek oyuncular var, çok önemli oyunculara sahibiz. Çok önemli oyuncularımız var. Bunu en iyi şekilde kullanıp, kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini de kullandı.
"ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK"
Açıklamasına devam eden deneyimli hoca, "Eyüpspor, rakibi kompakt bir şekilde karşılıyor. Çok önde baskılar yapmasa da beraber hareket etmeyi seviyorlar. Kanatlarda hızlı oyuncuları var. Thiam da ligin iyi santrforlarından biri. Emre Mor ve Ampem gibi yetenekli oyuncular var. Hem geçişi hem de savunma arkasına koşuları düşüneceklerdir. Buna göre önlem aldık." dedi.