Okan Buruk: 'Interli yöneticiyle görüştüm'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde İtalya'ya gitmesiyle ilgili konuştu.
HT Spor'a konuşan Buruk, şunları söyledi:
"MİLANO'YA GİTTİK"
"Milano'ya gittik. İzinlerimde oraya gidiyorum. Orada 3 sene yaşadım. Oraya hakimim, yemesi, içmesi..."
"GARDI İLE FUTBOL KONUŞMADIK"
"Gardi benim arkadaşım. Futbol konuşması yapmadık. Orada sadece oturduk, yemek yedik. 2 gün boyunca görüştük."
"INTERLİ YÖNETİCİYLE GÖRÜŞTÜM"
"Inter Kulübü'ne gittim, tesise değil de kulübe gittim. Yemek yedik. Benim dönemimde altyapıda olan, şimdi üst düzey yönetici olan biri var. Bizim oyuncuların hepsini biliyor. Oyuncuların hepsinin ismi geçti. Bu tür görüşmeler iyi oluyor." ifadelerini kullandı.
HT Spor'a konuşan Buruk, şunları söyledi:
"MİLANO'YA GİTTİK"
"Milano'ya gittik. İzinlerimde oraya gidiyorum. Orada 3 sene yaşadım. Oraya hakimim, yemesi, içmesi..."
"GARDI İLE FUTBOL KONUŞMADIK"
"Gardi benim arkadaşım. Futbol konuşması yapmadık. Orada sadece oturduk, yemek yedik. 2 gün boyunca görüştük."
"INTERLİ YÖNETİCİYLE GÖRÜŞTÜM"
"Inter Kulübü'ne gittim, tesise değil de kulübe gittim. Yemek yedik. Benim dönemimde altyapıda olan, şimdi üst düzey yönetici olan biri var. Bizim oyuncuların hepsini biliyor. Oyuncuların hepsinin ismi geçti. Bu tür görüşmeler iyi oluyor." ifadelerini kullandı.