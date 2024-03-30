Okan Buruk hedefi çizdi; Şampiyonluğa giden yol!

Ligin bitmesine 8 hafta kala verilen milli takım arasını en iyi değerlendiren kulüpler arasında Galatasaray yer alırken, 4 günlük Antalya kampı, özellikle motivasyon açısından sarı-kırmızılılara çok iyi geldi.
Motivasyon üst düzeyde
Galatasaray'da teknik kadro ve futbolcular gayet motive durumdalar. Antalya'da şampiyonluk yolunda iyice kenetlenildi. Futbolcuların morallerinin yerinde olması, zorlu periyot öncesi teknik kadroyu rahatlattı.
Aile faktörü
Antalya kampına Icardi ailesiyle, Mertens oğlu Ciro ile, teknik kadro ise yakınlarıyla katıldı. Ailelerin de kampa gelmesiyle yüzler güldü.
Sanchez ve Aurier iyileşti
Sakatlığı bulunan Sanchez ve Aurier'e de Antalya kampı çok iyi geldi. İki futbolcu da antrenmanların bir bölümünde takımla beraber çalıştı ve kısa süre içinde tam hazır hale geleceği belirtildi.
Buruk hedefi gösterdi
Cim-Bom'un başarılı hocası Okan Buruk, oyuncularıyla toplantılar yaparak sezon sonuna kadar ligde 8 ve Süper Kupa da olmak üzere kendilerini 9 final maçının beklediğini söyledi. Okan Buruk oyuncularına bütün maçları hedef gösterdi.
Motivasyon üst düzeyde
Galatasaray'da teknik kadro ve futbolcular gayet motive durumdalar. Antalya'da şampiyonluk yolunda iyice kenetlenildi. Futbolcuların morallerinin yerinde olması, zorlu periyot öncesi teknik kadroyu rahatlattı.
Aile faktörü
Antalya kampına Icardi ailesiyle, Mertens oğlu Ciro ile, teknik kadro ise yakınlarıyla katıldı. Ailelerin de kampa gelmesiyle yüzler güldü.
Sanchez ve Aurier iyileşti
Sakatlığı bulunan Sanchez ve Aurier'e de Antalya kampı çok iyi geldi. İki futbolcu da antrenmanların bir bölümünde takımla beraber çalıştı ve kısa süre içinde tam hazır hale geleceği belirtildi.
Buruk hedefi gösterdi
Cim-Bom'un başarılı hocası Okan Buruk, oyuncularıyla toplantılar yaparak sezon sonuna kadar ligde 8 ve Süper Kupa da olmak üzere kendilerini 9 final maçının beklediğini söyledi. Okan Buruk oyuncularına bütün maçları hedef gösterdi.