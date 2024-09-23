Okan Buruk, Fenerbahçe'yi günde 8 saat analiz etti

Mourinho derbi öncesi "Galatasaray'ı yatağımdan izledim. Bu maç için özel hazırlık yapmadım" dedi. Buruk, Fenerbahçe derbisine günde 8 saat çalışarak çıktı ve ezeli rakibini devirdi

Haber; Takvim, Fotoğraf; DHA
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Okan Buruk, Fenerbahçe'yi günde 8 saat analiz etti
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23 Eylül 2024 13:23
Son güncelleme 23 Eylül 2024 13:27
Süper Lig'de 6'da 6 yapan Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi devirerek psikolojik üstünlüğü de ele geçirdi.

Sarı-Kırmızılalar'da teknik direktör Okan Buruk, dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile ilk karşılaşmasından galibiyetle ayrılmayı başardı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun derbi maçtan önce yaptığı açıklama yeniden gündem oldu.

'YATARAK' ÇALIŞMADI

Portekizli teknik adam, derbi öncesi "Galatasaray'ı yatağımdan izledim. Bu maç için özel hazırlık yapmadım" açıklamasını yapmıştı. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu Okan Buruk ise Fenerbahçe maçına günde 8 saat çalıştı ve sonrasında hem oyun hem de skor olarak sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Dersine çok iyi çalışan tecrübeli teknik adam, oyuncu tercihleri ve derbi taktiğiyle Mourinho'ya önemli bir ders vermiş oldu.

DERBİLERDE ÇOK BAŞARILI

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında son 2 yılda çıktığı derbilerde büyük başarı elde etti. Buruk'lu Cimbom, 13 derbide 9 kez kazanırken 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ezeli rakiplerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 1'er kez kaybeden Okan hoca, Trabzonspor'a ise 3 maçta hiç kaybetmedi.  

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