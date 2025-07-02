Yeni sezonda şampiyonluğun yanında da Avrupa'da da başarı hedefleyen Galatasaray yıldız isimleri kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.
YENİDEN GÜNDEME GELDİ
Victor Osimhen'den bağımsız olarak bir forvet transferi daha yapmayı planlayan Sarı-Kırmızılı takımın geçen sezon da gündemine gelen Lyon'un Gürcü golcüsü Georges Mikautadze için yeniden girişimlere başladığı öğrenildi.
TEMASA GEÇİLDİ
Galatasaray'ın oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği ve ilerleyen günlerde Fransız ekibine teklifte bulunacağı da gelen haberler arasında.
OKAN BURUK TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR
Okan Buruk'un da kadroda görmeyi çok istediği 24 yaşındaki futbolcunun transferi için şartların zorlanacağı da gelen bilgiler arasında.
PERFORMANSI
Lyon'un Gürcü yıldızı geçen sezon Fransız ekibinin formasıyla 47 maça çıktı. 28 gole katkı sağladı.
YENİDEN GÜNDEME GELDİ
Victor Osimhen'den bağımsız olarak bir forvet transferi daha yapmayı planlayan Sarı-Kırmızılı takımın geçen sezon da gündemine gelen Lyon'un Gürcü golcüsü Georges Mikautadze için yeniden girişimlere başladığı öğrenildi.
TEMASA GEÇİLDİ
Galatasaray'ın oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği ve ilerleyen günlerde Fransız ekibine teklifte bulunacağı da gelen haberler arasında.
OKAN BURUK TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR
Okan Buruk'un da kadroda görmeyi çok istediği 24 yaşındaki futbolcunun transferi için şartların zorlanacağı da gelen bilgiler arasında.
PERFORMANSI
Lyon'un Gürcü yıldızı geçen sezon Fransız ekibinin formasıyla 47 maça çıktı. 28 gole katkı sağladı.