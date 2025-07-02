01 Temmuz
Real Madrid-Juventus
1-0
02 Temmuz
B. Dortmund-Monterrey
2-1
01 Temmuz
FC Utrecht-FCSB
1-3
01 Temmuz
CSKA Moskova-Partizan
3-1
01 Temmuz
KuPS Kuopio -IF Gnistan
6-2

Okan Buruk, çok ısrarcı: Mikautadze

Osimhen transferinden bağımsız olarak bir forvet transferi yapmak isteyen Galatasaray, gündemine yeniden Lyon forması giyen Georges Mikautadze'yi getirdi.

calendar 02 Temmuz 2025 09:01 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2025 09:02
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Okan Buruk, çok ısrarcı: Mikautadze
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezonda şampiyonluğun yanında da Avrupa'da da başarı hedefleyen Galatasaray yıldız isimleri kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Victor Osimhen'den bağımsız olarak bir forvet transferi daha yapmayı planlayan Sarı-Kırmızılı takımın geçen sezon da gündemine gelen Lyon'un Gürcü golcüsü Georges Mikautadze için yeniden girişimlere başladığı öğrenildi.


TEMASA GEÇİLDİ

Galatasaray'ın oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği ve ilerleyen günlerde Fransız ekibine teklifte bulunacağı da gelen haberler arasında.

OKAN BURUK TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR

Okan Buruk'un da kadroda görmeyi çok istediği 24 yaşındaki futbolcunun transferi için şartların zorlanacağı da gelen bilgiler arasında.

PERFORMANSI

Lyon'un Gürcü yıldızı geçen sezon Fransız ekibinin formasıyla 47 maça çıktı. 28 gole katkı sağladı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.