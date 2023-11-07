Okan Buruk: "Cesur oynayacağız"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Bayern Münih maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Buruk, "İlk maçtaki gibi cesur olacağız." dedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Cesur oynayacağız'
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07 Kasım 2023 08:13
Süper Lig'de zirveye yükselen Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'nde Alman devi Bayern Münih ile deplasmanda oynanacak maça çevrildi.

Sarı-Kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, çarşamba günü oynayacakları karşılaşma öncesinde oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi.

"YİNE CESUR OYNAYACAĞIZ"

Futbolcularından, 3-1 kaybettikleri ilk maçtaki gibi istekli ve cesur oynamalarını isteyen 50 yaşındaki teknik adam, "Bize yakışan bir oyun oynayacağız. İlk maçta nasıl oynadıysak yine aynı şekilde mücadele etmeliyiz. Rakipten korkmak yok. Çünkü korkaklar her gün, cesurlar bir gün ölür. Bunu unutmayın" dediği öğrenildi.

A Grubu'nda geride kalan 3 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Cimbom, 4 puanla 2. sırada yer alıyor. Şu ana kadar rakip filelere 6 gol atan Aslan, kalesinde 7 gole engel olamadı.  



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