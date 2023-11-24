Okan Buruk, Angelino'yu kullanmak istiyor

Galatasaray'da ayrılığı gündemde olan İspanyol sol bek Angelino için teknik direktör Okan Buruk'tan olumlu rapor geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Okan Buruk, Angelino'yu kullanmak istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Kasım 2023 13:45
Galatasaray'da performansı eleştiri konusu olan İspanyol sol bek Angelino için teknik direktör Okan Buruk'un kararı belli oldu.

Angelino seviyesindeki bir oyuncuyu kulübeye veya tribüne hapsetmek istemeyen Okan Buruk, yıldız oyuncudan faydalanmak istiyor.

YÖNETİM ALMAK İSTEMİYOR

Bunula birlikte Angelino'nun mevcut performansına 6 milyon euro vermek istemeyen yönetim, Leipzig'den zorunlu satın alma maddesinin kaldırılmasını isteyecek.

Eğer bu madde kalkmazsa Galatasaray, devre arasında yerli veya yabancı bir sol bek transferi yapacak.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery