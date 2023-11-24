Okan Buruk, Angelino'yu kullanmak istiyor

Galatasaray'da performansı eleştiri konusu olan İspanyol sol bek Angelino için teknik direktör Okan Buruk'un kararı belli oldu.
Angelino seviyesindeki bir oyuncuyu kulübeye veya tribüne hapsetmek istemeyen Okan Buruk, yıldız oyuncudan faydalanmak istiyor.
YÖNETİM ALMAK İSTEMİYOR
Bunula birlikte Angelino'nun mevcut performansına 6 milyon euro vermek istemeyen yönetim, Leipzig'den zorunlu satın alma maddesinin kaldırılmasını isteyecek.
Eğer bu madde kalkmazsa Galatasaray, devre arasında yerli veya yabancı bir sol bek transferi yapacak.
Angelino seviyesindeki bir oyuncuyu kulübeye veya tribüne hapsetmek istemeyen Okan Buruk, yıldız oyuncudan faydalanmak istiyor.
YÖNETİM ALMAK İSTEMİYOR
Bunula birlikte Angelino'nun mevcut performansına 6 milyon euro vermek istemeyen yönetim, Leipzig'den zorunlu satın alma maddesinin kaldırılmasını isteyecek.
Eğer bu madde kalkmazsa Galatasaray, devre arasında yerli veya yabancı bir sol bek transferi yapacak.