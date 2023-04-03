Okan Buruk'a zam jesti

Topladığı puanlarla liderlik koltuğunu kimseye kaptırmayan, hatta hiçbir rakibini yaklaştırmayan Galatasaray'da bu başarının mimarlarından olan teknik direktör Okan Buruk'a, yönetimden jest geldi.Sarı-kırmızılı idareciler, sezon başında 1+1 yıllık mukavele imzalayan ve bu sezon 17, opsiyonun devreye girmesi halinde de gelecek sene 20 milyon TL maaş alacak Buruk'a zam yapmak için harekete geçti.49 yaşındaki hocanın maaşının, gelecek sezon 30 milyon TL'ye çıkarılacağı öğrenildi.Okan Buruk, şampiyon olması halinde teknik direktörlük kariyerinin 2. zaferini elde etmiş olacak.