Okan Buruk'a zam jesti

Galatasaray yönetimi, sözleşmesi uzayınca 20 milyon TL maaş alacak olan Okan Buruk'a 30 milyon TL'lik bir sözleşme hazırladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'a zam jesti
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03 Nisan 2023 10:19
Topladığı puanlarla liderlik koltuğunu kimseye kaptırmayan, hatta hiçbir rakibini yaklaştırmayan Galatasaray'da bu başarının mimarlarından olan teknik direktör Okan Buruk'a, yönetimden jest geldi.

Sarı-kırmızılı idareciler, sezon başında 1+1 yıllık mukavele imzalayan ve bu sezon 17, opsiyonun devreye girmesi halinde de gelecek sene 20 milyon TL maaş alacak Buruk'a zam yapmak için harekete geçti.

49 yaşındaki hocanın maaşının, gelecek sezon 30 milyon TL'ye çıkarılacağı öğrenildi.

Okan Buruk, şampiyon olması halinde teknik direktörlük kariyerinin 2. zaferini elde etmiş olacak. 

 
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