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Okan Buruk'a 5. yıldız tarifesi: Sözleşmesi revize ediliyor

Galatasaray'da 3 sezon üst üste şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesinde yer alan ücret artırılıyor.

calendar 31 Mayıs 2025 12:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'a 5. yıldız tarifesi: Sözleşmesi revize ediliyor
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Galatasaray'ı son üç sezonda şampiyonluğa ulaştıran teknik direktör Okan Buruk ile ilgili, sarı kırmızılı yönetimin önemli bir karar arifesinde olduğu ileri sürüldü.

Sezon başında 2 yıllık sözleşmeye imza atan Buruk'un ücreti yüzde 200 artırılarak 110 milyon 250 bin TL'ye çıkarılmış ve 2025-2026 sezonu için ise rakamın gözden geçirileceği belirtilmişti.


Sabah Gazetesi'nin haberine göre; yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkacak olan şampiyon hocanın ücretinin revize edilerek 4 milyon Euro'ya (178 milyon TL) yükseltileceği öğrenildi.

JEST OLACAK

Göreve ilk geldiği sezon boş sözleşmeye imza atan ve mali anlamda büyük bir fedakârlık yapan Okan Buruk'a kulübün bir jest hazırlığında olduğu öğrenildi. Başkan Dursun Özbek'in, Buruk'tan oldukça memnun olduğu ve onu uzun yıllar takımın başında görmek istediği belirtildi.

GEÇMİŞ SÖZLEŞME DETAYLARI

Okan Buruk, 2022-2023 sezonunda net 17 milyon TL, ikinci sezonunda ise 20 milyon TL maaş almıştı. İki şampiyonluğun ardından yapılan yeni sözleşmeye göre bu sezon 110 milyon 250 bin TL kazanacağı açıklanmış, ikinci yıl için ise ÜFE-TÜFE ortalaması baz alınarak artış yapılacağı duyurulmuştu.

YENİ KONTRAT SİNYALİ

Başkan Dursun Özbek'in görev süresi önümüzdeki sezon sona ererken, kulislerde Buruk'la 2 yıllık yeni bir kontrat yapılacağı konuşuluyor. Özbek'in camiadan gelen "devam et" taleplerine henüz net yanıt vermediği, ancak yeniden aday olması halinde Buruk'un takımın başında kalmasını istediği ifade edildi. 

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