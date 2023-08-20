Okaka adım adım Gaziantep FK'ya

Başakşehir'le sözleşmesini fesheden Stefano Okaka, Gaziantep Futbol Kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı.



ANLAŞMA 2 YILLIK



Gaziantep Futbol Kulübü, Başakşehir ile yollarını ayıran Stefano Okaka ile anlaşma sağladı. 34 yaşındaki İtalyan forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak.



Adı çok sayıda takımla anılan 34 yaşındaki İtalyan forvetin en başında bu yana söz verdiği Antep'te forma giymek istediği belirtildi.



37 MAÇA ÇIKTI



Geçtiğimiz sezon Rams Başakşehir formasıyla 37 resmi maça çıkan Stefano Okaka bu karşılaşmalarda 8 gol, 1 asistlik katkı sağladı.



