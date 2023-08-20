Okaka adım adım Gaziantep FK'ya

Rams Başakşehir'den ayrılan Stefano Okaka'nın yein takımı belli oluyor. Yıldız oyuncu Gaziantep FK ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

, Fotoğraf; AA
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Okaka adım adım Gaziantep FK'ya
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20 Ağustos 2023 15:11
Başakşehir'le sözleşmesini fesheden Stefano Okaka, Gaziantep Futbol Kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı.

ANLAŞMA 2 YILLIK

Gaziantep Futbol Kulübü, Başakşehir ile yollarını ayıran Stefano Okaka ile anlaşma sağladı. 34 yaşındaki İtalyan forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

Adı çok sayıda takımla anılan 34 yaşındaki İtalyan forvetin en başında bu yana söz verdiği Antep'te forma giymek istediği belirtildi.

37 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Rams Başakşehir formasıyla 37 resmi maça çıkan Stefano Okaka bu karşılaşmalarda 8 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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