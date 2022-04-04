TFF 1. Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Ankaragücü ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Eyüpspor, lider Ankaragücü'nü deplasmanda 3-2 mağlup etti.



Eyüpspor'un ilk golünü 15. dakikada yeni transfer Gerson Rodrigues, 21 ve 48. dakikada Galatasaray'dan kiralanan Oğulcan Çağlayan kaydetti. Gerson Rodrigues ikinci golde de asist yaptı.



Ankaragücü'nün golleri 27. dakikada Sinan Osmanoğlu ve 41. dakikada Owusu Kwabena'dan geldi.



TARİHE GEÇEN OLAY



Ankaragücü'nün Sinan Osmanoğlu ile bulduğu gol, hakem Yiğit Arslan tarafından görülemedi. Daha sonra yoğun itirazların ardından hatadan dönüldü ve gol geçerli sayıldı.



Bu galibiyetin ardından Eyüpspor puanını 49'a yükseltti. Ankaragücü 59 puanda kaldı.



TFF 1. Lig'de gelecek hafta Ankaragücü, Ümraniyespor'a konuk olacak. Eyüpspor, Altınordu'yu ağırlayacak.





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