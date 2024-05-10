New York Knicks, forvet OG Anunoby'nin bu gece Indiana Pacers'a karşı oynanacak Doğu Konferansı yarı finalleri serisi 3. maçını, sol hamstring gerginliği nedeniyle kaçıracağını duyurdu.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Anunoby'nin ayrıca Pazar günkü 4. maçta oynamasının da olası görülmediğini söyledi.



Takımın Perşembe günü Indiana'ya gitmesinden önce değerlendirmeye alınan Anunoby, Knicks'in Pacers'a karşı kazandığı 2. maçın üçüncü çeyreğinin sonlarında sakatlanmıştı.



Playofflarda Anunoby'nin yanı sıra halihazırda Julius Randle ve Mitchell Robinson'dan da yoksun mücadele eden Knicks ekibinin yıldız oyuncusu Jalen Brunson ise, ayağından geçirdiği sakatlık sebebiyle geçtiğimiz Çarşamba günkü 2. maçın ikinci çeyreğinde forma giyememiş, fakat maçın sonraki periyotlarında oyuna geri dönmüştü.



Anunoby, New York'un ilk turda Philadelphia 76ers'a karşı oynadığı seride 14.7 sayı, 7.1 ribaund, 1.1 top çalma ve 1.1 blok ortalamaları yakalamıştı.





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