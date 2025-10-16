Obradovic'ten NBA Avrupa projesine sert tepki!

Partizan'ın başantrenörü Zeljko Obradovic, NBA'in desteklediği yeni Avrupa Ligi projesine karşı sert bir tavır aldı.



"GELECEK EUROLEAGUE'DE"



Radio MARCA'ya konuşan Sırp koç, NBA'in Avrupa Ligi projesi hakkında "NBA destekli Avrupa Ligi fikrini hiç beğenmedim. Çünkü burada harika bir rekabet var. Bu projeye inanmaya devam etmeliyiz. Herkes ilk sekiz arasında yer almayı hedefliyor, bu çok zorlu bir rekabet. Avrupa basketbolunun geleceği EuroLeague'dedir." ifadelerini kullandı.



2027'de başlaması beklenen proje, 12 kalıcı ve 4 döner takımdan oluşan 16 takımlı bir yapı öngörüyor ve Basketball Africa League modeline benzer bir format hedefliyor.



NBA destekli proje; Real Madrid ve Paris Saint-Germain gibi dev kulüplerin ilgisini çekse de, takvim uyumu, katılım bedelleri ve EuroLeague operasyonlarıyla entegrasyon gibi konular hala belirsizliğini koruyor.



