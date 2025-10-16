16 Ekim
Huddersfield -Bolton Wanderers
22:00
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
22:45
17 Ekim
Gremio-Sao Paulo
01:00
17 Ekim
Fluminense-Juventude
03:30
17 Ekim
Vitoria-Bahia
03:30

Obradovic'ten NBA Avrupa projesine sert tepki!

Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic, NBA'in Avrupa'daki yeni projesi hakkında konuştu.

calendar 16 Ekim 2025 12:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Obradovic'ten NBA Avrupa projesine sert tepki!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Partizan'ın başantrenörü Zeljko Obradovic, NBA'in desteklediği yeni Avrupa Ligi projesine karşı sert bir tavır aldı.

"GELECEK EUROLEAGUE'DE"

Radio MARCA'ya konuşan Sırp koç, NBA'in Avrupa Ligi projesi hakkında "NBA destekli Avrupa Ligi fikrini hiç beğenmedim. Çünkü burada harika bir rekabet var. Bu projeye inanmaya devam etmeliyiz. Herkes ilk sekiz arasında yer almayı hedefliyor, bu çok zorlu bir rekabet. Avrupa basketbolunun geleceği EuroLeague'dedir." ifadelerini kullandı.

2027'de başlaması beklenen proje, 12 kalıcı ve 4 döner takımdan oluşan 16 takımlı bir yapı öngörüyor ve Basketball Africa League modeline benzer bir format hedefliyor.

NBA destekli proje; Real Madrid ve Paris Saint-Germain gibi dev kulüplerin ilgisini çekse de, takvim uyumu, katılım bedelleri ve EuroLeague operasyonlarıyla entegrasyon gibi konular hala belirsizliğini koruyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.