Nwakaeme, Şenol Güneş'i bekliyor!

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde gündemine gelen flaş isimlerden biri de Anthony Nwakaeme'ydi.



Sezon başında birçok takımla görüşen, ancak anlaşmaya varamadıktan sonra soluğu Arap Yarımadası'nda alan başarılı oyuncu, Güney'e uyum sağlayamadı. Ayrılık için gün sayan, devre arasında sözleşmesini feshetmek adına görüşmelerde bulunan Nwakaeme, menajeri aracılığıyla ilk olarak Beşiktaş'a önerildi.



ŞENOL GÜNEŞ DÜŞÜNÜYOR!



Yaz döneminde de görüşme yapılan oyuncuyla ilgili durum, teknik direktör Şenol Güneş'e sunuldu. Bu konuda aceleci davranmayan Güneş'in henüz karar vermediği ifade edildi.



Oyuncunun maliyetinin yanı sıra diğer seçeneklerin de masaya yatırıldıktan sonra kesin bir karara varılacağı bildirildi.



