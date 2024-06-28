Nuggets ve Hornets arasında Reggie Jackson takası!

Denver Nuggets'ın, Reggie Jackson'ı ve üç ikinci tur draft hakkını Charlotte Hornets'a takas ettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Nuggets ve Hornets arasında Reggie Jackson takası!
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28 Haziran 2024 14:10
Denver Nuggets'ın, Reggie Jackson'ı ve üç ikinci tur draft hakkını Charlotte Hornets'a takas ettiği bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Nuggets'ın Reggie Jackson'ı ve korumasız üç adet ikinci tur draft hakkını Hornets'a takas etmeyi kabul ettiğini söyledi.

Jackson kısa süre önce 2024-25 sezonu için Nuggets'la 5,25 milyon dolarlık opsiyonunu kullanmaya karar vermişti.

82 maçta 10.2 sayı, 1.9 ribaund ve 3.8 asist ortalamaları yakalayan Jackson, Jamal Murray'nin sakatlığı ve Bruce Brown'ın gidişi vesilesiyle Nuggets'ta daha büyük bir rol üstlenmişti.

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