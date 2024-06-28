Denver Nuggets'ın, Reggie Jackson'ı ve üç ikinci tur draft hakkını Charlotte Hornets'a takas ettiği bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Nuggets'ın Reggie Jackson'ı ve korumasız üç adet ikinci tur draft hakkını Hornets'a takas etmeyi kabul ettiğini söyledi.



Jackson kısa süre önce 2024-25 sezonu için Nuggets'la 5,25 milyon dolarlık opsiyonunu kullanmaya karar vermişti.



82 maçta 10.2 sayı, 1.9 ribaund ve 3.8 asist ortalamaları yakalayan Jackson, Jamal Murray'nin sakatlığı ve Bruce Brown'ın gidişi vesilesiyle Nuggets'ta daha büyük bir rol üstlenmişti.





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