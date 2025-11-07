07 Kasım
Gençlerbirliği-Başakşehir
20:00
07 Kasım
Sarıyer-Vanspor FK
14:30
07 Kasım
Bodrum FK-İstanbulspor
17:00
07 Kasım
Werder Bremen-Wolfsburg
22:30
07 Kasım
Elche-Real Sociedad
23:00
07 Kasım
Pisa-Cremonese
22:45
07 Kasım
Paris FC-Rennes
22:45
07 Kasım
FC Twente-Telstar
22:00
07 Kasım
Greuther Fürth-Preussen Muenster
20:30
07 Kasım
Dynamo Dresden-Nürnberg
20:30
07 Kasım
FCV Dender EH-Zulte Waregem
22:45
07 Kasım
Estoril-Arouca
23:15

Nuggets, Jonas Valanciunas'ın sözleşmesinde düzenlemeye gitti

Denver Nuggets ve tecrübeli pivot Jonas Valanciunas, oyuncunun sözleşmesinin son yılı üzerinde sessizce bazı değişiklikler yaptı.

Bu düzenleme ile Valanciunas'ın 2026-2027 sezonu için garanti tarihi 29 Haziran'dan 8 Temmuz'a taşındı.

Üç yıllık sözleşme, Valanciunas'ın Washington Wizards ile 2025 yazında imzaladığı anlaşmaydı. Jake Fischer'ın The Stein Line'daki haberine göre Nuggets bu düzenlemeyi, yaz dönemindeki olası takas esnekliğini artırmak amacıyla yaptı.


Garanti tarihinin ilerletilmesi, Denver'ın Valanciunas'ın yeni sezonundaki durumuna, serbest oyuncu dönemi başlamadan karar vermek zorunda kalmamasını sağlıyor. Böylece oyuncu, yaz döneminde başka bir takas paketinin parçası olma ihtimalini koruyor.

33 yaşındaki pivot, 2025-2026 sezonunun ardından kariyerine NBA'de devam etmek isterse Nuggets ile sözleşme uzatma için hâlen uygun durumda.

Garanti tarihinin 8 Temmuz'a çekilmesi, Valanciunas'ın serbest oyuncu döneminin ilk haftasında uygulanan yıllık moratoryum bitene kadar serbest oyuncu olamayacağı anlamına geliyor.

Valanciunas'ın onayını almak için Nuggets, oyuncunun 10 milyon dolarlık yeni sezon maaşından en az 2 milyon dolarını garanti altına aldı. Daha önce bu garanti miktarı sıfıra kadar düşebiliyordu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
