Denver Nuggets ve tecrübeli pivot Jonas Valanciunas, oyuncunun sözleşmesinin son yılı üzerinde sessizce bazı değişiklikler yaptı.Bu düzenleme ile Valanciunas'ın 2026-2027 sezonu için garanti tarihi 29 Haziran'dan 8 Temmuz'a taşındı.Üç yıllık sözleşme, Valanciunas'ın Washington Wizards ile 2025 yazında imzaladığı anlaşmaydı. Jake Fischer'ın The Stein Line'daki haberine göre Nuggets bu düzenlemeyi, yaz dönemindeki olası takas esnekliğini artırmak amacıyla yaptı.Garanti tarihinin ilerletilmesi, Denver'ın Valanciunas'ın yeni sezonundaki durumuna, serbest oyuncu dönemi başlamadan karar vermek zorunda kalmamasını sağlıyor. Böylece oyuncu, yaz döneminde başka bir takas paketinin parçası olma ihtimalini koruyor.33 yaşındaki pivot, 2025-2026 sezonunun ardından kariyerine NBA'de devam etmek isterse Nuggets ile sözleşme uzatma için hâlen uygun durumda.Garanti tarihinin 8 Temmuz'a çekilmesi, Valanciunas'ın serbest oyuncu döneminin ilk haftasında uygulanan yıllık moratoryum bitene kadar serbest oyuncu olamayacağı anlamına geliyor.Valanciunas'ın onayını almak için Nuggets, oyuncunun 10 milyon dolarlık yeni sezon maaşından en az 2 milyon dolarını garanti altına aldı. Daha önce bu garanti miktarı sıfıra kadar düşebiliyordu.