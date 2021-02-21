Novak Djokovic: 'Birkaç yıl daha bekle Medvedev'

Avustralya Açık'ta finalde Rus rakibi Daniil Medvedev 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Novak Djokovic, Avustralya'daki 9. finalini de kazanarak oldukça önemli bir başarının altına imza attı.
"BİRAZ DAHA BEKLE MEDVEDEV"
Kariyerinde 18. şampiyonluğuna ulaşan 33 yaşındaki Djokovic, ilk olarak "Medvedev ile Monte Carlo'da birlikte fazla zaman geçirdik, artık beni arama (Gülerek). Medvedev saha dışında oldukça arkadaş canlısı bir insan ama kariyerimde karşılaştığım en zorlu rakiplerden biri. Bir Grand Slam kazanması an meselesi, ancak umarım birkaç yıl daha bekleyebilir (Gülerek)." açıklamasını yaptı.
"ROD LAVER ARENA BİR AŞK"
Novak Djokovic "Sahaya çıkmama izin veren fizyoterapistime özel teşekkür etmem gerekiyor. Sakatlığım vardı ama üstesinden geldik. Burada çok özel anılarım var. Rod Laver Arena, seni her yıl daha çok seviyorum. Bu aşk büyümeye devam ediyor." diyerek sözlerini noktaladı.
MEDVEDEV: "DJOKOVIC HARİKA"
Daniil Medvedev ise "Bir Grand Slam finalini kaybettikten sonra konuşmak kolay değil, daha iyisini yapmaya çalışacağım. Djokovic burada 9 şampiyonluğunu ve genel olarak 18. şampiyonluğunu kazandı ve sanırım bu son değil. Başka neler kazanacak bilemiyorum ama bence son değil. Onunla ilk oynadığımda dünyada 500-600 arası bir yerdeydim, o ise 1. sıradaydı. Benimle konuşmayacağını düşündüm. Benim gözümde bir Tanrı gibiydi. Ancak öyle olmadı, yakın arkadaşım gibi bana sorular sordu, beni önemsedi. 4 numara olduğumda da bana aynı şekilde davrandı, hiç değişmedi. O büyük bir şampiyon. Bugün benim günüm değildi ama er ya da geç burada şampiyon olacağım" ifadelerini kullandı.
"BİRAZ DAHA BEKLE MEDVEDEV"
Kariyerinde 18. şampiyonluğuna ulaşan 33 yaşındaki Djokovic, ilk olarak "Medvedev ile Monte Carlo'da birlikte fazla zaman geçirdik, artık beni arama (Gülerek). Medvedev saha dışında oldukça arkadaş canlısı bir insan ama kariyerimde karşılaştığım en zorlu rakiplerden biri. Bir Grand Slam kazanması an meselesi, ancak umarım birkaç yıl daha bekleyebilir (Gülerek)." açıklamasını yaptı.
"ROD LAVER ARENA BİR AŞK"
Novak Djokovic "Sahaya çıkmama izin veren fizyoterapistime özel teşekkür etmem gerekiyor. Sakatlığım vardı ama üstesinden geldik. Burada çok özel anılarım var. Rod Laver Arena, seni her yıl daha çok seviyorum. Bu aşk büyümeye devam ediyor." diyerek sözlerini noktaladı.
MEDVEDEV: "DJOKOVIC HARİKA"
Daniil Medvedev ise "Bir Grand Slam finalini kaybettikten sonra konuşmak kolay değil, daha iyisini yapmaya çalışacağım. Djokovic burada 9 şampiyonluğunu ve genel olarak 18. şampiyonluğunu kazandı ve sanırım bu son değil. Başka neler kazanacak bilemiyorum ama bence son değil. Onunla ilk oynadığımda dünyada 500-600 arası bir yerdeydim, o ise 1. sıradaydı. Benimle konuşmayacağını düşündüm. Benim gözümde bir Tanrı gibiydi. Ancak öyle olmadı, yakın arkadaşım gibi bana sorular sordu, beni önemsedi. 4 numara olduğumda da bana aynı şekilde davrandı, hiç değişmedi. O büyük bir şampiyon. Bugün benim günüm değildi ama er ya da geç burada şampiyon olacağım" ifadelerini kullandı.
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— Sporx (@sporx) February 21, 2021