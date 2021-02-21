Novak Djokovic: 'Birkaç yıl daha bekle Medvedev'

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🏆2008🏆2011🏆2012

🏆2013🏆2015🏆2016

🏆2019🏆2020🏆2021 #AusOpen pic.twitter.com/jWbidDrDan



— Sporx (@sporx) February 21, 2021

Avustralya Açık'ta finalde Rus rakibi Daniil Medvedev 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan, Avustralya'daki 9. finalini de kazanarak oldukça önemli bir başarının altına imza attı.Kariyerinde 18. şampiyonluğuna ulaşan 33 yaşındaki Djokovic, ilk olarak "" açıklamasını yaptı.Novak Djokovic "." diyerek sözlerini noktaladı.Daniil Medvedev ise "" ifadelerini kullandı.