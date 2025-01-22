Nottingham Forest'tan Cunha'ya rekor teklif hazırlığı

İngiltere Premier Lig'de bu sezon zirveye oynayan bir performans ortaya koyan Nottingham Forest, transferde de boş durmuyor.



İngiliz basınında yer alan habere göre, Nottingham Forest, Wolverhampton forması giyen Matheus Cunha ile ilgileniyor.



REKOR TEKLİF HAZIRLIĞI



Nottingham Forest'ın, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için rekor bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.



Nottingham Forest, bugüne kadar en pahalı bonservisi Elliot Anderson'a ödemişti. İngiliz ekibi, 21 yaaşındaki futbolcunun transferi için geçtiğimiz yaz transfer döneminde Newcastle United'a 41 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.



BU SEZON PERFORMANSI



Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı Cunha'nın adı Arsenal ile de anılıyor.



Wolverhampton'da bu sezon 22 maça çıkan Cunha, 10 gol attı ve 4 asist yaptı.



