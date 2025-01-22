Nottingham Forest'tan Cunha'ya rekor teklif hazırlığı

Nottingham Forest, Wolverhampton forması giyen Matheus Cunha ile ilgileniyor. Kulübün, 25 yaşındaki futbolcu için rekor bir teklif hazırladığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Nottingham Forest'tan Cunha'ya rekor teklif hazırlığı
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22 Ocak 2025 18:28
İngiltere Premier Lig'de bu sezon zirveye oynayan bir performans ortaya koyan Nottingham Forest, transferde de boş durmuyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Nottingham Forest, Wolverhampton forması giyen Matheus Cunha ile ilgileniyor.

REKOR TEKLİF HAZIRLIĞI

Nottingham Forest'ın, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için rekor bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Nottingham Forest, bugüne kadar en pahalı bonservisi Elliot Anderson'a ödemişti. İngiliz ekibi, 21 yaaşındaki futbolcunun transferi için geçtiğimiz yaz transfer döneminde Newcastle United'a 41 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

BU SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı Cunha'nın adı Arsenal ile de anılıyor.

Wolverhampton'da bu sezon 22 maça çıkan Cunha, 10 gol attı ve 4 asist yaptı.

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