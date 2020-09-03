N'Koudou, Trabzonspor maçında yok

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı hazırlık maçında, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Georges N'koudou'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol biceps femoris adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edilmiştir. N'koudou'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.





Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou sakatlığından dolayı Süper Lig'in ilk haftasındaki Trabzonspor maçında oynayamayacakA Spor'un haberine göre; Sivasspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlık geçiren siyah beyazlıların kanat oyuncusu N'Koudou 15 gün sahalardan uzak kalacak.