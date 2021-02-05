Nimes, Jerome Arpinon'un görevine son verdi

Fransa ligi takımlarından Nimes, teknik direktör Jerome Arpinon'un görevine sona verdi.

Haber; AA
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Nimes, Jerome Arpinon'un görevine son verdi
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05 Şubat 2021 15:25
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nimes, teknik direktör Jerome Arpinon ile yollarını ayırdı.

Nimes Kulübü, 42 yaşındaki Fransız çalıştırıcı Arpinon'un görevine son verildiğini duyurdu.

Geçici teknik direktörlük için Fransız Pascal Plancque ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Sezon başında göreve gelen Arpinon yönetimindeki Nimes, Ligue 1'de çıktığı 22 maçta 15 puanla son sırada yer aldı.



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