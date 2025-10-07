Oklahoma City Thunder'ın genç yıldızı Nikola Topic, pazartesi günü geçirdiği testis operasyonu sonrasında en az dört hafta sahalardan uzak kalacak.Kulüp, 20 yaşındaki Sırp oyun kurucunun en geç altı hafta içinde yeniden değerlendirileceğini açıkladı.Topic, 2024 NBA Draftı'nda 12. sıradan seçilmiş, ancak ön çapraz bağ (ACL) yırtığı nedeniyle tüm sezonu kaçırmıştı. Bu yaz Summer League maçlarında forma giyen Topic, pazar günü Charlotte Hornets'e karşı oynanan hazırlık maçında ilk beş başlamış, 31 dakikada 10 sayı ve 7 asistle mücadele etmişti. Oklahoma City o maçı 135-114 kazanmıştı.Sezon öncesi dönem, Topic'in takıma uyum sağlaması açısından kritik görülüyordu. Zira Thunder kadrosu, NBA şampiyonluğu kazandığı sezondan sonra büyük ölçüde korunmuş, yalnızca Topic eklenmişti.Topic, medya günü açıklamasında, takımın yıldız üçlüsü Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams ve Chet Holmgren'e destek olmaktan heyecan duyduğunu söylemişti:Deneyimli guard Alex Caruso ise genç oyuncuya övgüde bulundu:ifadelerini kullandı.Thunder'da sakatlıklar Topic ile sınırlı değil. Kenrich Williams, geçtiğimiz hafta sol dizinden artroskopik operasyon geçirdi ve dönüş tarihi belirsiz. Ayrıca çaylak pivot Thomas Sorber, sağ dizindeki çapraz bağ yırtığı nedeniyle sezonu kapattı.