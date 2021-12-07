Nihan Su: "Bu duyguyu tarif edemiyorum"

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Nihan Su, Galatasaray mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Nihan Su: 'Bu duyguyu tarif edemiyorum'
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07 Aralık 2021 22:05
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nihan Su, 7-0 kazanılan Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Nihan Su, "Bu duyguyu tarif edemiyorum. Tarihi bir maçtı. İlk defa böyle bir derbiye hazırlanmıştık. 3 aylık bir takımız. Kamp ortamımız da çok verimli ve etkiliydi. Oyuncularımızı hem mental olarak hem de fiziksel olarak çok iyi hazırladık. Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Bugün ortaya koyduğumuz oyunla oyun kalitemizi kabul ettirdik ve istediğimiz skoru elde ettik. Oyuncularımı ve ekibimi kutluyorum. %100 motivasyonla oynadılar. Deplasmanda olmamıza rağmen etkilenmediler. Büyük Fenerbahçe taraftarına ilk galibiyetimizi armağan ediyorum. Onlar burada yoktular ama oynayacağımız ikinci maçta tribünleri fazlasıyla dolduracağız." ifadelerini kullandı.


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