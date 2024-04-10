Nigel Hayes-Davis: 'Amacım Avrupa'nın en iyi 3 numarası olmak değil'

Fenerbahçe Beko'nun ABD'li yıldızı Nigel Hayes-Davis, EuroLeague resmi sitesine açıklamalarda bulundu.

Hayes-Davis, "Basketbol oyuncusu olmak bence dünyada herkesin yapmak isteyeceği iki işten biri. Diğeri de ünlü bir müzisyen olmak." sözlerini sarf ettiği röportajda şu ifadeleri kullandı;



"KEDİ BABASI OLMAK"



"Herkes kedileri sevdiğimi bilir, bu yüzden ilk kez bir evcil hayvan babası olmak benim için bir fırsattı," diyor. "Çok heyecanlıydım, yalan söylemeyeceğim!"



EVLAT EDİNDİ



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun VIP Odası'nda bir kedi dört yavru dünyaya getirdiğinde, Hayes-Davis her iç saha maçından önce onları ziyaret etmeyi ihmal etmedi ve taraftarlar da bunu bir iyi şans ritüeli haline getirmesi için onu teşvik etti. Yavru kediler yeterince büyüdüğünde Hayes-Davis içlerinden birini, Sly'ı evlat edinmeye karar verdi. Hayes-Davis ve Sly ayrılmaz bir ikili oldular ve hatta kedi oyuncunun Instagram hesabı aracılığıyla bir sosyal medya yıldızı haline geldi.



"TÜM EBEVENYLER TEŞEKKÜR EDECEK"



Hayes-Davis bu videoda lise oyunculuğundan Türkiye'de geçirdiği günlere kadar kat ettiği yolu da değerlendirdi. Bu düşüncesi, lisesinde diğer çocuklarla aynı fırsatlara sahip olmayan çocuklar için ücretsiz bir basketbol kampüsü kurmasına neden oldu. Hayes-Davis bu durumu şöyle açıklıyor: "Tüm ebeveynler size gelip 'Bunu çocuğum için yaptığınız için teşekkürler' diyecek."



Son olarak Avrupa'nın en iyi forveti olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan ABD'li yıldız, "Avrupa'nın en iyi forveti olmak için değil. En iyi Nigel olmak için." sözlerini sarf etti.





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