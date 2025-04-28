Newcastle, Kim Min Jae'yi radarına aldı!

Premier Lig ekiplerinden Newcastle Bayern Münih'den ayrılması beklenen Kim Min Jae'yi transfer listelerini aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Newcastle, Kim Min Jae'yi radarına aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Nisan 2025 18:42
Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Şampiyonlar Ligi potasında sezonun son haftalarına girerken gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Football Insider'ın haberine göre, teknik direktör Eddie Howe, savunma hattını Bayern Münih'ten Kim Min-Jae'nin katılımıyla güçlendirmeyi hedefliyor.

47 MİLYON EURO MASADA

Newcastle United, Bayern Münih'in gözden çıkardığı Güney Koreli stoper Kim Min Jae için 47 milyon euro'luk bir teklif yapmayı planlıyor. Siyah-beyazlı ekip, defans hattındaki yaş dengesi için 28 yaşındaki stoperi en uygun aday olarak görüyor. Haberlere göre, Newcastle teknik direktörü Eddie Howe, Kim Min Jae'yi Sven Botman ile birlikte stoper ikilisi olarak sahaya sürmeyi hedefliyor.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Bu sezon Bayern Münih ile 43 maça çıkan yıldız stoper, 3 gol kaydetti.
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.