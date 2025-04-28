Newcastle, Kim Min Jae'yi radarına aldı!

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Şampiyonlar Ligi potasında sezonun son haftalarına girerken gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Football Insider'ın haberine göre, teknik direktör Eddie Howe, savunma hattını Bayern Münih'ten Kim Min-Jae'nin katılımıyla güçlendirmeyi hedefliyor.



47 MİLYON EURO MASADA



Newcastle United, Bayern Münih'in gözden çıkardığı Güney Koreli stoper Kim Min Jae için 47 milyon euro'luk bir teklif yapmayı planlıyor. Siyah-beyazlı ekip, defans hattındaki yaş dengesi için 28 yaşındaki stoperi en uygun aday olarak görüyor. Haberlere göre, Newcastle teknik direktörü Eddie Howe, Kim Min Jae'yi Sven Botman ile birlikte stoper ikilisi olarak sahaya sürmeyi hedefliyor.



OYUNCUNUN PERFORMANSI



Bu sezon Bayern Münih ile 43 maça çıkan yıldız stoper, 3 gol kaydetti.