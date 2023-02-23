Newcastle'dan Lig Kupası'na özel prim

48 yıl sonra ilk kupasını kazanmak isteyen Newcastle'dan Manchester United maçı için flaş bir karar aldı.



Daily Mail'de yer alan habere göre; Newcastle, Lig Kupası'nı kazanırsa tüm takıma 1 milyon sterlin prim dağıtılacak.



İngiliz ekibi Manchester United'ı finalde mağlup ederek kupaya uzanması halinde 48 yıl sonra ilk kupasını almış olacak.



Dağıtılacak olan prim bu sezon oynanan maçlara ve oyuncuların aldığı süreye göre belirlenecek.



Newcastle ile Manchester United arasındaki İngiltere Lig Kupası final maçı 26 Şubat Pazar günü oynanacak.





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