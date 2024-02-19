Newcastle açıkladı; Dan Ashworth, MANU yolcusu

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, kulübün sportif direktörü Dan Ashworth'un bir süreliğine bahçe iznine ayrıldığını duyurdu.



Bahçe izni, işten ayrılmak üzere olan çalışanın işveren tarafından iş yerinden uzaklaştırılması için verilen bir izin.



İsmi uzun süredir Manchester United ile anılan Ashworth'un kısa süre içinde Manchester United ile sözleşme imzalayıp göreve başlaması bekleniyor.



23 MİLYON EURO BONSERVİS



Öte yandan İngiliz basınından Telegraph'ın haberine göre; Newcastle United, Ashworth'un Manchester United'a gidişini kulüpten hiçbir veri akışının sağlanmaması ve 23 milyon euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında kabul etti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU