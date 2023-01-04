Nesibe Aydın, Zaragoza'ya 1 farkla yenildi

FIBA EuroCup play-off turu ilk maçında Nesibe Aydın, evinde Casademont Zaragoza'ya mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nesibe Aydın, Zaragoza'ya 1 farkla yenildi
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04 Ocak 2023 19:44
FIBA Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında Nesibe Aydın, sahasında İspanya'nın Casademont Zaragoza takımına 67-66 yenildi.

Mücadeleye iyi başlayan Nesibe Aydın, ilk periyodu 19-18 önde bitirdi. İkinci periyotta her iki takımda sayılar bulurken, ilk devre 36-36 eşitlikle tamamlandı.

Savunmaların öne çıktığı üçüncü periyotu 51-50 geride tamamlayan Nesibe Aydın, dördüncü periyotta mücadelenin 23. dakikasında 10 sayı (50-60) geriye düştü.

Bu dakikadan sonra toparlanan Nesibe Aydın, etkili oyunuyla maçın bitimine 3 dakika kala 4 sayı (66-62) öne geçti. 4 sayılık avantajı koruyamayan Nesibe Aydın, maçı 67-66 kaybetti.

Mücadelenin rövanşı 11 Ocak Çarşamba günü İspanya'da oynanacak.

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