Nesibe Aydın, Zaragoza'ya 1 farkla yenildi

FIBA Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında Nesibe Aydın, sahasında İspanya'nın Casademont Zaragoza takımına 67-66 yenildi.
Mücadeleye iyi başlayan Nesibe Aydın, ilk periyodu 19-18 önde bitirdi. İkinci periyotta her iki takımda sayılar bulurken, ilk devre 36-36 eşitlikle tamamlandı.
Savunmaların öne çıktığı üçüncü periyotu 51-50 geride tamamlayan Nesibe Aydın, dördüncü periyotta mücadelenin 23. dakikasında 10 sayı (50-60) geriye düştü.
Bu dakikadan sonra toparlanan Nesibe Aydın, etkili oyunuyla maçın bitimine 3 dakika kala 4 sayı (66-62) öne geçti. 4 sayılık avantajı koruyamayan Nesibe Aydın, maçı 67-66 kaybetti.
Mücadelenin rövanşı 11 Ocak Çarşamba günü İspanya'da oynanacak.
Mücadeleye iyi başlayan Nesibe Aydın, ilk periyodu 19-18 önde bitirdi. İkinci periyotta her iki takımda sayılar bulurken, ilk devre 36-36 eşitlikle tamamlandı.
Savunmaların öne çıktığı üçüncü periyotu 51-50 geride tamamlayan Nesibe Aydın, dördüncü periyotta mücadelenin 23. dakikasında 10 sayı (50-60) geriye düştü.
Bu dakikadan sonra toparlanan Nesibe Aydın, etkili oyunuyla maçın bitimine 3 dakika kala 4 sayı (66-62) öne geçti. 4 sayılık avantajı koruyamayan Nesibe Aydın, maçı 67-66 kaybetti.
Mücadelenin rövanşı 11 Ocak Çarşamba günü İspanya'da oynanacak.
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