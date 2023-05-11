Nesibe Aydın Spor Kulübü Başkanı Mirkan Aydın: 'Kadın basketbolu için çok ciddi talep var'

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Nesibe Aydın Spor Kulübü'nde başkan Mirkan Aydın, D-Smart ekranlarında yayınlanan "Gündem Özel" programına konuk oldu ve Serhan Türk'ün sorularını yanıtladı. Aydın, açıklamasında şunları söyledi:

"Eğitim ve spor iç içe geçmiş kavramlar. Çocuğun beden eğitimi ile akademik eğitiminin bir arada yürümesi hukukun temel misyonlardan bir tanesi. Nesibe Aydın Okulları olarak yaklaşık 10 bin öğrencimize eğitim hizmeti veriyoruz. Zeki, çevik ve ahlaklı nesiller yetiştirmek istiyorsak, akademik eğitimin yanına sporu da eklemek gerekiyor. Altyapıda, okul takımlarında oynayan öğrencilerin ulusal alanda kendilerini gösterebilecekleri bir vitrine ihtiyaç vardı. Bu nedenle kulüpleşmeyi düşünerek Nesibe Aydın Spor Kulübü'nü faaliyete geçirdik. Okulumuzun spor politikasının temelinde, her üç oyuncudan bir tanesinin lisanslı sporcu olmasını sağlıyoruz. Kadın basketbolu için öğrencilerimizden çok ciddi bir talep var. Kapıda kuyruk var diyebiliriz. İkinci sırada da yüzme branşı geliyor. Diğer takım branşlarına da yoğun ilgi var. 6 yıl önce asbaşkanımız ile beraber bir üstyapı takımı kurmaya karar verdik. Bölgesel ligle başladık ve ilk yılımızda 1'inci lige yükseldik. İki yılın ardından Süper Lig'e yükseldik ve işin rengi değişmeye başladı. Sporcularımız ulusal haberlerde, canlı yayınlarda gözükmeye başladı. Öğrencilerimize, Nesibe Aydın formasını altyapıda giyen birinin ileride Süper Lig'de yer alabileceğini göstermiş olduk."

"Rakiplerimiz de artık Nesibe Aydın'ı üst sıraların adayı olarak görüyorlar" diyen başkan Aydın, "Süper Lig'deki ilk yılımızda rakiplerimizin bizi çok fazla ciddiye almadığını gördük. Bize karşı hazırlıksız çıktıkları maçlarda sürpriz sonuçlar aldık. Uzun vadeye odaklandığınız zaman, başladığınız yerle geldiğiniz yer arasında bardağın dolu tarafına baktığınız zaman rahatlıkla arkamızda güçlü bir geçmiş bıraktığımızı görebiliyoruz. Kulüplerin temel finansman yapısının eksik ve istikrarsız olması, alınan kararların uzun vadeli olmaması ve kadın basketbolunun gündemde hak ettiği yeri almaması bizim için en büyük avantaj. Kadın voleybolunun geldiği nokta ile kadın basketbolunun geldiği nokta arasında dağlar kadar fark var. Aslında kadın basketboluna baktığınızda çok mücadeleci ve çok zevkli bir alan. Merkezi yerlerdeki salon kiraları çok yüksek olduğu için maçlara seyirci çekmekte zorlanıyoruz. Kadın basketbolu aslında bir aile için inanılmaz keyifli bir aktivite" açıklamasında bulundu.