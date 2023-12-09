Nenad Bjelica, Bardhi'yi istiyor

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Union Berlin'in başına geçen Nenad Bjelica, eski oyuncusu Enis Bardhi'yi takımında görmek istiyor. Union Berlin devre arasında Makedon futbolcu için resmi teklif yapabilir.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Nenad Bjelica, Bardhi'yi istiyor
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09 Aralık 2023 11:45
Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Bundesliga ekiplerinden Union Berlin ile anlaşan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, Trabzonspor'dayken 16 hafta birlikte çalıştığı Kuzey Makedonyalı oyuncu Enis Bardhi'ye kanca attı.

RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR

Karadeniz temsilcisinde son haftalarda yedek kalan Enis Bardhi için önümüzdeki günlerde kulübe resmi bir teklif gelmesi beklenirken, buradaki rakama göre yönetim kurulunun bir karar vereceği öğrenildi.

Enis Bardhi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Trabzon'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirse de sürekli oynayabileceği bir takıma gitme fikrine oldukça sıcak bakıyor.

TRABZONSPOR 3 MİLYON EURO BEKLİYOR

Trabzonspor, Levantede'den 3 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı 28 yaşındaki yıldızı bu rakamın altına bırakmak istemiyor. Bu sezon 12 maça çıkan yıldız futbolcu 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Bardhi'nin Trabzonspor ile olan kontratı 2025 yılında sona erecek.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor'un 28 yaşındaki Kuzey Makedonyalı orta sahası Enis Bardhi, bordo- mavili formayla toplam 54 maça çıktı. 2797 dakika süre alan Bardhi, söz konusu süreçte 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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