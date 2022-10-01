Galatasaray'ın savunma oyuncularından Victor Nelsson, Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Oyunu değerlendiren Victor Nelsson "Kritik müdahalelerim oldu. Çok az gol yedik, birçok maçta gol yemedik. Adana güçlü bir takım, bizim için zor bir maç oldu." dedi.



Danimarkalı stoper ayrıca "Abdülkerim Bardakçı ile iyi oynadığımızı düşünüyorum." açıklamasını yaptı.





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