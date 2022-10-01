Nelsson: "Kritik müdahalelerim oldu"

Galatasaray'da Victor Nelsson, Adana Demirspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Nelsson: 'Kritik müdahalelerim oldu'
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01 Ekim 2022 22:28
Galatasaray'ın savunma oyuncularından Victor Nelsson, Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Oyunu değerlendiren Victor Nelsson "Kritik müdahalelerim oldu. Çok az gol yedik, birçok maçta gol yemedik. Adana güçlü bir takım, bizim için zor bir maç oldu." dedi.

Danimarkalı stoper ayrıca "Abdülkerim Bardakçı ile iyi oynadığımızı düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

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