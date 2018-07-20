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Negredo için Beşiktaş ile görüşüyorlar

Suudi Arabisyan temsilcisi Al Hilal, Negredo'nun transferi için Beşiktaş ile görüşüyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Negredo için Beşiktaş ile görüşüyorlar
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20 Temmuz 2018 03:40
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ''Ayrılabilir'' dediği Alvaro Negredo'nun yeni durağı Suudi Arabistan olabilir.

Avusturya kampına katılmasına rağmen ayrılması beklenen İspanyol golcü için Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'in devrede olduğu ortaya çıktı.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre Beşiktaş'ın başka takımlarla görüşmesine izin verdiği Alvaro Negredo ile Al Hilal temas halinde... Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren Al Hilal'in henüz Beşiktaş ile bonservis konusunda anlaşmaya varmadığı ancak tarafların görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

FİKRET ORMAN DA 'TEKLİF VAR' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz gün Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da takım ismi açıklamasa da Negredo için teklif aldıklarını dile getirmişti.

Fikret Orman yaptığı açıklamada ''Negredo için temaslar var. İmzalar atılmadan şuraya gidecek gibi isim vermem'' ifadelerini kullanmıştı.



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