Negredo için Beşiktaş ile görüşüyorlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ''Ayrılabilir'' dediği Alvaro Negredo'nun yeni durağı Suudi Arabistan olabilir.
Avusturya kampına katılmasına rağmen ayrılması beklenen İspanyol golcü için Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'in devrede olduğu ortaya çıktı.
Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre Beşiktaş'ın başka takımlarla görüşmesine izin verdiği Alvaro Negredo ile Al Hilal temas halinde... Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren Al Hilal'in henüz Beşiktaş ile bonservis konusunda anlaşmaya varmadığı ancak tarafların görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.
FİKRET ORMAN DA 'TEKLİF VAR' DEMİŞTİ
Geçtiğimiz gün Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da takım ismi açıklamasa da Negredo için teklif aldıklarını dile getirmişti.
Fikret Orman yaptığı açıklamada ''Negredo için temaslar var. İmzalar atılmadan şuraya gidecek gibi isim vermem'' ifadelerini kullanmıştı.
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Avusturya kampına katılmasına rağmen ayrılması beklenen İspanyol golcü için Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'in devrede olduğu ortaya çıktı.
Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre Beşiktaş'ın başka takımlarla görüşmesine izin verdiği Alvaro Negredo ile Al Hilal temas halinde... Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren Al Hilal'in henüz Beşiktaş ile bonservis konusunda anlaşmaya varmadığı ancak tarafların görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.
FİKRET ORMAN DA 'TEKLİF VAR' DEMİŞTİ
Geçtiğimiz gün Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da takım ismi açıklamasa da Negredo için teklif aldıklarını dile getirmişti.
Fikret Orman yaptığı açıklamada ''Negredo için temaslar var. İmzalar atılmadan şuraya gidecek gibi isim vermem'' ifadelerini kullanmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın