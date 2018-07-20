Negredo için Beşiktaş ile görüşüyorlar

FİKRET ORMAN DA 'TEKLİF VAR' DEMİŞTİ

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'indediği'nun yeni durağı Suudi Arabistan olabilir.Avusturya kampına katılmasına rağmen ayrılması beklenen İspanyol golcü içintemsilcisil'in devrede olduğu ortaya çıktı.Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre Beşiktaş'ın başka takımlarla görüşmesine izin verdiği Alvaro Negredo ile Al Hilal temas halinde... Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren Al Hilal'in henüz Beşiktaş ile bonservis konusunda anlaşmaya varmadığı ancak tarafların görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.Geçtiğimiz gün Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da takım ismi açıklamasa da Negredo için teklif aldıklarını dile getirmişti.Fikret Orman yaptığı açıklamadaifadelerini kullanmıştı.