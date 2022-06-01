Nefes kesen maçta Nadal, Djokovic'i eledi

Fransa Açık Tenis Turnuvası çeyrek final eşleşmesinde İspanyol Rafael Nadal ile Sırp raket Novak Djokovic karşı karşıya geldi.



Baştan sona tenisseverlere unutulmaz bir gece yaşatan ikilinin mücadelesinde gülen taraf 3-1'lik skorla Rafael Nadal oldu. İspanyol raket ilk seti 6-2 kazanırken ikinci seti Djokovic 6-4 kazandı ve maça eşitlik geldi. 3. Sette Nadal rakibine bir kez daha 6-2'lik üstünlük kurdu. 4. set ise tie breake gitti ancak 7-6'lık skorla Rafael Nadal maçı kazanmayı başardı.



Nadal yarı finalde Alman raket Alexander Zverev ile kozlarını paylaşacak.





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