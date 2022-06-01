Nefes kesen maçta Nadal, Djokovic'i eledi

Fransa Açık Tenis Turnuvası çeyrek finalinde Rafael Nadal, Novak Djokovic'i 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Nefes kesen maçta Nadal, Djokovic'i eledi
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01 Haziran 2022 02:25
Fransa Açık Tenis Turnuvası çeyrek final eşleşmesinde İspanyol Rafael Nadal ile Sırp raket Novak Djokovic karşı karşıya geldi.

Baştan sona tenisseverlere unutulmaz bir gece yaşatan ikilinin mücadelesinde gülen taraf 3-1'lik skorla Rafael Nadal oldu. İspanyol raket ilk seti 6-2 kazanırken ikinci seti Djokovic 6-4 kazandı ve maça eşitlik geldi. 3. Sette Nadal rakibine bir kez daha 6-2'lik üstünlük kurdu. 4. set ise tie breake gitti ancak 7-6'lık skorla Rafael Nadal maçı kazanmayı başardı.

Nadal yarı finalde Alman raket Alexander Zverev ile kozlarını paylaşacak.

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