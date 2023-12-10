Nefes kesen maç Onvo Büyükçekmece'nin

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, TOFAŞ'ı 84-82 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Nefes kesen maç Onvo Büyükçekmece'nin
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Aralık 2023 01:54
Son güncelleme 10 Aralık 2023 01:55
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, TOFAŞ'ı 84-82 mağlup etti.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Göksun Öz

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 22, Perez 17, Upson 6, Erdi Gülaslan 5, Bruinsma 8, Ray 20, Leon Apaydın, Emircan Koşut 6, Yesukan Onar, Ata Kahraman

TOFAŞ: Winston 17, Obrien 13, Sakic 13, Wiley 4, Mustafa Kurtuldum 1, Özgür Cengiz 12, Tevfik Akdamar 3, Prewitt 11, Tolga Geçim 8, Ege Demir

1. Periyot: 14-12

Devre: 44-38

3. Periyot: 65-59

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery