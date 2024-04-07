Nebojsa Covic: 'Napier beşinci oyun kurucu bile olamadı'

EuroLeague'de sezona Dusko Ivanovic ile başlayan fakat kötü gidişat sonrasında Ioannis Sfairopoulos'un gelmesine rağmen sezonu 16. sırada tamamlayacak olan Kızılyıldız'da Başkan Nebojsa Covic geride kalan sezonu değerlendirdi.



Sözlerine Dusko Ivanovic ve Shabazz Napier'a sert ifadelerle başlayan Nebojsa Covic, "EuroLeague'de bu sezon bizim için kötü geçti ve bunun çok basit bir sebebi var: Şanssızdık. Diğer yandan basketbolu çok iyi bilen tecrübeli koç Dusko Ivanovic'e güvenerek yetenek avcılığı konusunda hatalar yaptık. Shabazz Napier'i birinci oyun kurucu olsun diye getirdik, beşinci bile olamadı. Yago dos Santos üçüncü oyun kurucu olsun diye gelmişti, birinci oldu. Ayrıca pek çok sakatlık yaşadık. Oyuncu seçme konusunda çok verimli değildik ve EuroLeague'de başarısızlıkla bunun bedelini ödedik. Bunu Dusko Ivanovic için kötü bir niyetle söylemiyorum fakat ortaya çıkan iddialar… Onun gitme sebebi net: Oyuncu seçimleri konusunda söylediğim şeyler." ifadelerini kullandı.



"EUROLEAGUE KAR ETMİYOR"



Dubai'nin, EuroLeague'ye katılması hakkında da konuşan Nebojsa Covic, "Pazar genişlemesi. Dubai, EuroLeague'e finansal ve sponsorluk açısından büyük etki edebilir. Burada edilen kar 100 milyon avroysa ve bunu geçen yıl üç buçuk milyar gibi bir seviyede olan futbolla karşılaştırırsak %1 bile olamadığımızı görürüz. Bu tarz şeylerin olması için alan var çünkü EuroLeague şu anda kar etmeyen bir lig. EuroLeague bir şekilde Amerika pazarında olsaydı oynanmazdı bile. Amerikan sporlarında her yıl para yatırıp karşılığında hiçbir şey almamak diye bir şey yok." dedi.



Son olarak EuroLeague A Lisansı hakkında konuşan Covic şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Yerimiz için mücadele etmeliyiz. Atina'da iki EuroLeague takımı varken Belgrad'da neden olmasın? Batılı komşularımız anlamıyor, basketbol gelişsin istemiyor diye biz niye cezasını çekelim? Cibona büyük bir kulüp, Olimpija büyük bir kulüp, Cedevita öyle. Bu takımlar eskiden EuroLeague'de mücadele ederdi. Bırakalarım yatırımlar yapsınlar, dahil olsunlar. EuroLeague'de iki Belgrad takımı var ve Partizan'ın da bizim de katkımızın çok büyük olduğunu düşünüyorum. Sürekli yerimiz için savaşmanın bir manasını bulamıyorum. Eğer biz çok bağnazsak hiç bizimle oynamayın. Bırakın bizi gidelim, ne de olsa geri kafalıyız."





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU