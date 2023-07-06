NBA, 2023-24 sezonunda start alacak sezon içi turnuvasının ilk maçının ne zaman oynanacağını duyurdu.



NBA, 2023-24 sezonunda başlaması planlanan sezon içi turnuvasının tanıtımını resmen onayladı. Lig, turnuvayla ilgili kapsamlı detayların 8 Temmuz'da ESPN'nin NBA Today programında açıklanacağını bildirdi.



Programda NBA başkanı Adam Silver'ın, turnuvanın tarihlerini, rekabetçi yapısını, yerlerini, kupa tanıtımını ve grup çizimlerini açıklamak için Atlanta Hawks yıldızı Trae Young da dahil olmak üzere önemli basketbol figürleriyle bir araya geleceği kaydedildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, sezon içi turnuvasının Final Four'unun 7 ve 9 Aralık'ta Las Vegas'ta gerçekleşeceğini ortaya koyarak ek bilgi sağladı. Turnuva boyunca ortaya koyulan tüm istatistiklerin, şampiyonluk maçı dışında ligin normal sezonuna dahil edileceği belirtildi.



