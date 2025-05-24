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NBA'de sezonun ilk 5'i belli oldu

NBA'de sezonun en iyi ilk 5'ine seçilen oyunculardan Gilgeous-Alexander, Antetokounmpo, Jokic ve Tatum, 500'er puan alırken Mitchell ise 414 puan topladı. Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün ise sezonun en iyi 15 oyuncusu arasına giremeyen isimler arasında en fazla puan toplayan oyuncu oldu.

calendar 24 Mayıs 2025 10:43
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
NBA'de sezonun ilk 5'i belli oldu
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NBA'de sezonun ilk 5'i seçildi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, Milwaukee Bucks forveti Giannis Antetokounmpo, Oklahoma City Thunder oyun kurucusu ve sezonun en değerli oyuncusu (MVP) Shai Gilgeous-Alexander, Denver Nuggets pivotu Nikola Jokic, Cleveland Cavaliers oyun kurucusu Donovan Mitchell ve Boston Celtics forveti Jayson Tatum, 2024-25 sezonu ilk 5'ine seçildi.

NBA'de sezonun en iyi oyuncularını 100 kişiden oluşan küresel medya paneli seçti.

NBA'de sezonun en iyi ilk 5'ine seçilen oyunculardan Gilgeous-Alexander, Antetokounmpo, Jokic ve Tatum, 500'er puan alırken Mitchell ise 414 puan topladı.

Houston Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün ise sezonun en iyi ilk 3 takımını oluşturan toplam 15 ismin yer aldığı listeye giremeyen oyuncular arasında en fazla puanı toplayan oyuncu oldu. NBA'de 2024-25 sezonu üçüncü ilk 5'ine son sırada seçilen James Harden, 68 puan alırken Alperen'e ise 58 puan verildi.

Aldığı 68 puanla 15. sırada bulunan Harden, sezonun üçüncü ilk 5'ine seçilirken Alperen ise 58 puanla 16. sırada yer alarak sezonun en iyi 3 takımı ilk 5'ine giremedi.

NBA'de 2024-25 sezonu 2. takımında şu oyuncular yer aldı:

Jalen Brunson (New York Knicks)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

LeBron James - (Los Angeles Lakers)

Evan Mobley - (Cleveland Cavaliers)

NBA'de 2024-25 sezonu 3. takımı şu isimlerden oluşuyor:

Cade Cunningham (Detroit Pistons)

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

Karl-Anthony Towns (New York Knicks)

Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)

James Harden (Los Angeles Clippers)


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